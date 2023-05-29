– Рост цен на овощи обусловлен завозом свежей продукции по более высокой цене, так как идёт период межсезонья, когда овощи прошлого урожая в овощехранилищах заканчиваются и начинается ввоз свежих овощей из южных регионов Казахстана и из других стран. В области из 19 социально-значимых продовольственных товаров (СЗПТ — прим. автора) производится 15 позиций, кроме гречки, риса, соли и сахара. По мясу говядины, муке, макаронным изделиям, подсолнечному маслу, куриным яйцам, мясу птицы, картофелю, моркови мы покрываем в достаточном количестве, но молочной продукции покрываемость составляет менее 20-25%, — говорит Бакдаулет Ибраимов.

– Все мы наблюдали, когда зимой и весной цены на овощи были ниже в супермаркетах, чем на рынках. Это обосновывается тем, что сети супермаркетов напрямую заключили контракты с производителями, у которых имеются овощехранилища. Кроме этого, между торговыми сетями и акиматом области действует меморандум о торговой надбавке не более 10% по 19 позициям СЗПТ. Департамент каждый вторник и пятницу проводит мониторинг цен на СЗПТ, обходим крупные рынки, супермаркеты и магазины у дома. Если по супермаркетам всё достаточно прозрачно, можно отследить по электронным счетам-фактур, по какой цене был куплен товар и какая надбавка добавлена, по рынкам и магазинам у дома существует проблема. Во многих случаях очень сложно отследить происхождение продукции, так как отсутствуют необходимые документы, — отметил глава департамента.

Иллюстративное фото из архива «МГ» По данным руководителя департамента торговли и защите прав потребителей ЗКО Бакдаулета Ибраимова, с начала года зафиксирован рост цен на капусту, лук и морковь. Дешевле стали гречка, яйца и подсолнечное масло.Выяснилось, что в области функционируют 55 овощехранилищ, 20 из которых имеют современное оборудование, которое позволяет хранить овощную продукцию долгое время.Между тем за пять месяцев в ведомство поступило только два обращения от жителей области. Первое обращение касалось высокой цены на репчатый лук. Второе поступило с Бурлинского района по поводу несоответствия цены, размещённой на витрине и пробитой на кассе. Предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 МРП (34 500 тенге).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.