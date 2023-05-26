Посетители успели отбежать.
Фото: Служба спасения Алматы
Инцидент произошёл поздно вечером 25 мая на летней террасе кафе «Акунин», расположенном на пересечении проспекта Абая и улицы Уалиханова. Дерево упало на территорию, где находились посетители. Судя по видео с места, гости заведения успели отбежать.
В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что вызов поступил в Службу спасения Алматы. Специалисты 109 и районного акимата выехали на место.
— Было решено провести необходимую работу в светлое время суток. Пострадавших нет. Работы начаты утром 26 мая, — рассказали в ведомстве.
Обрезку упавшего дерева проводят четыре спасателя.
Позже место посетили сотрудниками управления экологии. Осмотр показал, что дерево находилось в удовлетворительном состоянии.
— Для определения причины падения будет проведена экспертиза с привлечением научных сотрудников. Результаты заключения будут представлены позже, — добавили в пресс-службе управления.
В самом заведении отметили, что работают в прежнем режиме и поблагодарили пользователей сети за переживания. К слову, это одно из немного мест в Алматы, куда пускают с домашними животными.
