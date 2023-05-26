В Алматы прошло очередное заседание Совета по этике.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

Проведенный анализ в органах государственных доходов за период 2022 года и пять месяцев 2023 года показал наличие проблемных вопросов в сфере оказания государственных услуг, привлечения к административной ответственности по результатам камерального контроля, а также автоматизации процесса таможенного контроля таможенных процедур.

— Вопросы проведения мониторинга в СМИ и социальных сетях на выявление негативных материалов с участием государственных служащих также явились одними из вопросов, рассмотренных на заседании Совета. Анализ показал, что за пять месяцев текущего года количество негативных материалов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось, в связи с чем, Советом по этике уполномоченным госорганам рекомендовано о необходимости утверждения алгоритма по порядку проведения мониторинга, с одновременным определением ответственных лиц, — рассказали в пресс-службе ДАГС Алматы.

Результаты работы государственных органов по добровольной ротации административных государственных служащих корпуса «Б» также явились предметом обсуждения на заседании Совета, по результатам которого руководителям местных исполнительных органов о рассмотрении возможности добровольной ротации отдельных должностных лиц.

