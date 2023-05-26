Пока решений нет — аким ЗКО о проблеме с сайгаками
Фермеры сетуют на затоптанные посевы, а экологи напоминают об уникальности вида.
Фото из архива «МГ»
В мае в Минэкологии сообщили, что по оценочным данным, уральская популяция сайгаков с учётом окота к концу года может вырасти до 1,6 миллионов особей. При этом с ростом численности усиливается конкуренция степной антилопы с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои.
26 мая главу ЗКО на брифинге в СЦК спросили о ситуации с сайгаками. Ведь фермеры региона всё чаще жалуются на поеденные и затоптанные поля. Нариман Турегалиев ответил, что как только он заступил на должность, объездил все районы области. Жители четырёх из них просят начать регулировать численность парнокопытных.
— По моему предложению в мае к нам приехали эксперты из четырёх стран. Я на днях проводил с ними совещание. Они сами увидели количество сайгаков. У нас есть конвенция, согласно которой мы не имеем право регулировать их численность. 95% всех сайгаков находятся в Казахстане, это исчезающий вид животных. Мы должны находить консенсус, — сказал глава региона.
По его словам, экспертам озвучили все проблемные вопросы. Осенью в Ташкенте пройдёт мероприятие, на котором обсудят ситуацию и возможно представят предложения.
— Пока решений нет. Мы будем ждать результатов (экспертов — прим. автора), — заключил Турегалиев.
Напомним, Минэкологии просило акимат ЗКО передать 120 тысяч гектаров земли в резерват для сайгаков. Каков был ли ответ и был ли он, пока неизвестно. Также в министерстве вновь предложили разработать методику расчёта ущерба за испорченные сайгаками посев.