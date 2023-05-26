— Руководитель управления спорта по предварительному сговору с начальниками финансово-экономического отдела и отдела спорта высших достижений, злоупотребляя должностными полномочиями, приобретали услуги по завышенным ценам, а также оплачивали фактически не выполненные работы. Директор ТОО, получив одобрение со стороны управления на проведение ряда мероприятий, совершил хищение бюджетных средств путём завышения затрат на приобретение наградной продукции, спортивного инвентаря и путём неисполнения ряда мероприятий, — сообщили в пресс-службе суда.Троих чиновников приговорили к лишению свободы на срок от трёх до 4,5 лет с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Директора ТОО — на 7,5 лет заключения. С осуждённых в доход государства взыскано 330 млн тенге материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
