Нариман Турегалиев заявил, что это не проблема. Однако сам номер чиновник не продиктовал. Как голосовали депутаты за нового акима ЗКО Экс-аким ЗКО Гали Искалиев во время правления областью поделился своим номером телефона, чтобы решать проблемные вопросы населения. Правда позже сказал, что обращения в основном были личного характера. 26 мая на брифинге в СЦК журналисты спросили у нынешнего акима ЗКО, готов ли он к такому шагу. Нариман Турегалиев ответил, что в этом он не видит никаких проблем. Он заявил, что для всех открыт и часто встречается с населением.
— Везде я сам езжу, по всем районам и населённым пунктам. Мой номер телефона ни для кого не секрет, в том числе и мой рабочий номер, — сказал глава области.
