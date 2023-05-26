— На сегодня мы составляем дорожную карту между компаниями и акиматом, где будет всё отображено. То есть в апреле 2022 года терминал передали в доверительное управление сроком на три года. Поэтому мы ставим такую задачу перед этими компаниями. Если они не вернут 6,6 млрд тенге, тогда и пропишем оговорку, что терминал будет находится в собственности акимата. Тут нет опасений, терминал находится в собственности государства. Если они деньги не возвратят, объект остается за государством, — ответил Нариман Турегалиев.

— Управляющая компания «Аэропорты Регионов» (один из нынешних владельцев уральского аэропорта, владеющих 49% акций – прим. автора) принадлежит компании «Ретранс». Вексельберг (российский предприниматель, находящийся под санкциями. Ему принадлежит компания «Ретранс» — прим. автора) не является учредителем УК «Аэропорты Регионов» на сегодня. Когда отчуждали доли аэропорта, комитет гражданской авиации тщательно проверил все детали: кто кому принадлежит, и кто входит в акционерное общество. Кроме КГА, все другие госорганы провели ревизию и всё согласовали. Уполномоченные органы учли все риски. Я считаю, что только после этого вышло постановление правительства. Это было в прошлом году в ноябре месяце, — пояснил он.

На брифинге в СЦК акиму ЗКО Нариману Турегалиеву задали вопрос — на каких условиях и кто будет выплачивать 6,6 млрд тенге за ремонт терминала аэропорта, который передали в частные руки. К слову, реконструкцию провели за счёт КПО б.в.Далее аким уточнил, что он имел ввиду компанию ТОО «Орал Аэропорт Холдинг». Также глава области рассказал о новых владельцах аэропорта.Он отметил, что согласно закону о воздушном пространстве, в случае угрозы национальной безопасности временное управление аэропорта переходит сразу к государству.

АО УК «Аэропорты Регионов» — российский аэропортовый холдинг, осуществляющий управление региональными аэропортами на территории России. В настоящее время в холдинг входят аэропорты Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростов-на-Дону, Саратова и т.д.

