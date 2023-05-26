Подозреваемый на учёте не стоял, но нарушения имеются, передаёт портал «Мой ГОРОД». Врачей детской больницы в Уральске обвинили в халатности при лечении новорожденного Иллюстративное фото из архива «МГ» Жители Аксая накануне рассылали сообщения о подозрительном мужчине. 24 мая его видели возле школы №4. На следующий день он вновь бродил возле учебного заведения. Также очевидцы указывают, что мужчина снял штаны перед детьми. 25 мая в полиции сообщили, что дважды задерживали мужчину. В первый раз при нём нашли нож, он был в состоянии наркотического опьянения. После суток, проведённых в центре временной адаптации, он вновь был задержан по жалобе жителей. Тогда стражи порядка отвезли его в больницу на медицинский осмотр. 26 мая стало известно, что после осмотра мужчину 1978 года рождения доставили в Областной центр психического здоровья. Ему выставили диагноз: психические и поведенческие изменения на фоне перенесённой черепно-мозговой травмы без признаков шизофрении.
— Ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учёте психо и нарко не состоит. Сейчас в отношении него начато расследование по статье 124 УК «Развращение малолетних», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
В ведомстве добавили, что проверяют информацию о том, что мужчина снимал штаны перед детьми. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.