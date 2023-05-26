— Призываем участников дорожного движения строго соблюдать все правила. Это касается пешеходов, любителей электросамокатов, мото и велотранспорта. Особенно это актуально накануне летних каникул. Дорога не прощает даже мелких ошибок, — напомнили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Наезд произошёл 25 мая в микрорайоне Кирпичный. «КамАЗ» сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребёнка госпитализировали в Центр охраны материнства и детства.С начала года в регионе зарегистрировали 35 ДТП, в результате которых пять человек погибли и 42 получили ранения.