Алматинские власти обратились к родителям школьников. Электросамокаты признают транспортным средством в Казахстане Изображение Aixklusiv с сайта Pixabay Представители шеринговых компаний приняли участие в родительских собрания. Несмотря на ограничения возраста использования электросамокатов от 18 лет, часто на них ездят школьники.
— Для регистрации в приложении кикшеринга нужны данные банковских карт. При этом детские карты автоматически не принимаются. Таким образом, дети пользуются банковскими картами своих родителей или родных, тем самым получают доступ к аренде электросамокатов. Родителям важно понимать, что это прежде всего касается безопасности их детей. В случае ДТП на дорогах с участием электросамокатов, управляемым несовершеннолетним, к ответственности будут привлечены родители, — рассказали в пресс-службе акимата Алматы.
Родителей просят не передавать данные банковских карт для регистрации в приложениях и не допускать езды на электросамокатах несовершеннолетних детей.