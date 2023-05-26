Сайран Сайфеденов получил новую должность. У акимов должно быть не более трёх заместителей - Токаев Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что распоряжением главы мегаполиса на должность руководителя управления городских активов назначен Сайран Сайфеденов. Он родился в 1974 году. Окончил Казахский государственный педагогический университет имени Абая, Алматинский университет непрерывного образования, Казахский университет путей и сообщения. Трудовую деятельность начал в 1997 году. Занимался вопросами кадровой работы в аппарате акима Алмалинского района,  а также в аппарате акима Алматы, занимал должности заместителя акима Ауэзовского района, акима Наурызбайского района. В разные годы работал заместителем руководителя управления занятости и социальных программ, управления социального благосостояния Алматы. С 2019 года до назначения на должность руководителя управления городских активов занимал пост акима Ауэзовского района. 19 мая район возглавил Абзал Егембердиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.