Общая площадь локализации пожара составила около 3 500 гектаров. Лесной пожар в Абайской области: 277 человек эвакуировались Фото: МЧС РК Возгорание сухой травы началось 22 мая на территории Алтайского края России и перешло на природный резерват «Семей орманы» в Абайской области. Более 270 человек эвакуировались. 26 мая в пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что в результате круглосуточной работы вечером 25 мая пожар удалось локализовать.
— В соответствии с распоряжением министра по ЧС продолжается регулярное аэровизуальное обследование местности. На месте пожара организовано окарауливание. Общая площадь локализации пожара составила около 3500 гектаров, — отметили в ведомстве.
Тушением занимаются более 800 пожарных. МЧС привлекло пожарный поезд и 10 вертолётов.