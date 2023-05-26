— Проинфляционное давление со стороны внешней среды ослабевает. Инфляция в мире, в частности, в странах-торговых партнерах демонстрирует ожидаемое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие. Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции в стране, — отмечают в Нацбанке.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с процентным коридором +/- 1.Очередное плановое решение по базовой ставке объявят пятого июля.

Базовая ставка — это минимальная ставка, по которой главный банк страны выдаёт кредиты банкам второго уровня, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков.

