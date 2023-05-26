Спина Бифида — это расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. Это врождённый дефект развития позвоночника.Мама Насти Любовь Киркина говорит, что её дочь остановилась в росте, у неё развивается сильный сколиоз, может начать расти горб, гниет рана на пятке, несмотря на ежегодные реабилитации. Израильские врачи рекомендуют провести срочную операцию, иначе Настю может парализовать. 15 марта прошлого года семья стала собирать деньги на операцию в Израиле, которая стоит 69 тысяч евро. До закрытия сбора осталось 584 000 тенге. Помочь семье некому, отец не всегда присылает алименты. Живут они на пенсию по инвалидности. Мама Насти Любовь Киркина говорит, что её дочь понимает, как ей необходима операция.
— Настя мечтает жить без боли. Ей страшно, но она понимает, что операция ей необходима. Врачи считают, что после операции она будет ходить. Если операцию не делать, то шишка будет расти и станет ещё хуже, — отмечает женщина.Все, кто желает помочь Анастасии Бузгон, могут перечислить деньги по следующим реквизитам:
- Номер карты Kaspi 4400 4301 5551 7938, привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62; Депозит в Kaspi 780 312 402 466;
- Номер счёта Bereke bank KZ 18914 CP 64311248203 (в рублях); Номер счета Bereke bank KZ 21914 CP 39846566682 (в тенге);
- Номер карты Bereke bank 4263 4333 4557 3619 (в рублях), привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62; Номер карты Bereke bank 4263 4333 4595 6137 (в тенге);
- Счет Halyk Bank KZ 286012 353 0000 161 41; Номер карты Halyk Bank KZ 4405 6397 9868 5010, привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62;
- Ещё имеется карта Сбербанка, открытая в России, оформленная на Рамзана Ибрагимова 5228 6005 1756 1751 (в рублях);