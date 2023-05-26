Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе национальной гвардии предупредили, что 26 и 27 мая на территорий воинской части №5517 на улице Жукова в Уральске пройдут учения. Жителей просят сохранять спокойствие. Отметим, что 12 мая во всех школах Казахстана прошли учения, направленные на антитеррористическую защиту. В учениях приняли участие учащиеся государственных и частных школ, педагоги и сотрудники организаций образования. В ходе учений были отработаны алгоритмы по антитеррористической защите объектов образования, по результатам учений при необходимости эти алгоритмы будут совершенствовать. Учения проводятся с целью контроля за стабильным функционированием технических средств, а также ориентации на оперативное реагирование учащихся, учителей и сотрудников в случае возникновения опасности и профилактики терроризма. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.