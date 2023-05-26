ДТП произошло 25 мая в 8:10, передаёт портала «Мой ГОРОД». Priora врезалась в дом после столкновения с Renault Logan в Уральске Фото предоставлено ДП ЗКО По информации департамента полиции ЗКО, столкновение Renault Logan и Lada Priora произошло на пересечении улиц Абдирова и Январцева.
— Водитель Renault не пропустил Lada. Произошло столкновение. Renault от удара врезалась в световую опору, а Priora — в жилой дом, — пояснили в ведомстве.
В результате ДТП пострадали двое: водитель Lada и восьмилетний пассажир Renault. В отношении 20-летнего водителя иномарки составили протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью людей, повреждение имущества». Priora врезалась в дом после столкновения с Renault Logan в Уральске Фото предоставлено ДП ЗКО Priora врезалась в дом после столкновения с Renault Logan в Уральске Фото предоставлено ДП ЗКО Priora врезалась в дом после столкновения с Renault Logan в Уральске Фото предоставлено ДП ЗКО