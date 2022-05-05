Строительство следственного изолятора началось ещё в 2013 году. Сейчас на объекте не ведутся никакие работы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В недостроенном здании СИЗО в Уральске могут разместить кардиобольницу Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2013 году в Уральске в посёлке Зачаганск началось строительство следственного изолятора на 1 500 мест, общая стоимость здания составляла пять миллиардов тенге. Однако позже при его строительстве антикоррупционная служба выявила хищения на 1,5 миллиарда тенге, были задержаны заместитель председателя КУИС Бекбулат Туремуратов и директор ТОО «Бура Строй» Сергей Барабошко. Приговором суда Туремуратова признали виновным по статье «Халатность» и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. В связи с амнистией он был освобождён от основного наказания. Сергея Барабошко суд признал виновным по статье «Мошенничество» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев. Также суд постановил взыскать с Туремуратова 479 миллионов тенге, а с Барабошко - 1,1 миллиарда тенге. После окончания судебного процесса по хищению бюджетных средств здание СИЗО достраивать не стали, оно простаивало более трех лет. В 2021 году сообщалось, что в нём планируют разместить кардиобольницу, а позже - медицинский хаб. Однако позже инвестор отказался от своей идеи. По словам акима ЗКО Гали Искалиева, он изначально был против того, чтобы в нашем городе функционировал следственный изолятор на 1 500 мест.
– Правительство хотело закончить его строительство, я встречался с министром внутренних дел и сказал, что нам не нужен следственный изолятор. У нас достаточно мест в колониях, а если откроем ещё одну, то это означало бы, что со всей республики к нам привозили заключённых. Позже один инвестор предлагал нам свой проект по строительству медицинского хаба, мы поддержали его, но он не смог воплотить его в жизнь. Сейчас у нас нет решения по этому поводу и мы открыты для инвесторов, - отметил Гали Искалиев.
Однако, по словам акима, в планах есть отдать здание полицейским, так как в Зачаганске нет РОВД.