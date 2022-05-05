В отношении мужчины ведётся уголовное расследование, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Короля трамадола» задержали в Уральске Недавно общественник Аслан Утепов на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором предположительно житель Уральска подписал себя «королём трамадола». После этого в адрес Утепова посыпались угрозы и он написал заявление в полицию. Спустя несколько часов стало известно о том, что «короля» задержали. Сегодня, пятого мая, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что мужчина отпущен под подписку о невыезде. В отношении него ведется следствие по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.