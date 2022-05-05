- После возложения цветов состоится концерт с участием звёзд казахстанской эстрады. В ходе мероприятия также будет организован праздничный обед для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. На месте празднования будут развёрнуты военные палатки и шатёр, выставлена современная казахстанская военная техника и вооружение, - сказал Ахан Бижанов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель Совета ветеранов Алматы Ахан Бижанов в ходе брифинга в РСК сообщил, что в городе уже создана праздничная атмосфера - установлено 40 билбордов с портретами героев войны, изготовлено 20 тысяч лент Победы. Их раздадут горожанам при посещении ТРЦ, парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев и Центрального парка культуры и отдыха. Основная программа начнётся девятого мая в 9:30. В этом году организуют акцию «Батырларға тағзым», в рамках которой горожане пройдут с портретами участников ВОВ по маршруту от ЦПКиО имени Горького до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев по улице Гоголя для возложения цветов в память погибших героев.Заместитель председателя Совета ветеранов, председатель Координационного совета Мурат Абдушкуров попросил алматинцев не использовать акцию в качестве рекламной площадки, не демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую или иную, не относящуюся к цели движения, символику.