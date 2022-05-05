- В принципе, это легитимная практика. Но я твёрдо убеждён, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения. Поэтому сегодня мною подписан Указ о проведении пятого июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию, - сказал Касым-Жомарт Токаев.Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок, по словам главы государства, продемонстрирует нашу твёрдую приверженность демократическим принципам. 16 марта глава государства в послании народу Казахстана заявил, что для реализации озвученных им реформ придётся внести порядка 30 изменений в Конституцию. 25 апреля Конституционный совет принял к производству обращение Токаева по поправкам в Конституцию. 29 апреля в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана президент предложил провести общереспубликанский референдум по проекту поправок 33 статей в Конституции. По его словам, это позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны. Четвёртого мая мажилис принял проект закона о референдуме по поправкам в Конституцию в работу. Пятого мая депутаты сената внесли свои поправки в проект закона о референдуме и вернули его в мажилис. Позже на пленарном заседании депутаты мажилиса согласились с предложением сената о внесении поправок в Конституционный закон «О республиканском референдуме». Вечером этого же дня президент подписал закон. К слову, референдумы в истории Казахстана проходили дважды. Первый состоялся 29 апреля 1995 года по продлению срока полномочий президента. Второй референдум прошёл 30 августа 1995 года по проекту новой Конституции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Низовая метель и снег с дождём ожидаются на западе Казахстана 15 февраля
Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами.
Маңғыстау облысында апиын жеткізумен айналысқандар құрықталды
Маңғыстау облысында төрт тұрғын есірткі жеткізумен шұғылданыпты.
В Уральске снизилась заболеваемость туберкулёзом
В 2025 году выявили 112 случаев.
Глава региона встретился с предпринимателями Атырауской области
Аким Атырауской области Серик Шапкенов провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона. В мероприятии также приняли проку...
В Атырау заработают кнопки вызова зелёного сигнала для пешеходов
Сейчас оборудование уже установлено, идут пусковые работы.
Оралда құсбегілердің жарысы өтеді
Спорт сайысы 20-22 ақпан күндері облыс орталығында ұйымдастырылады.
В ЗКО иностранец нарушил ПДД на 300 тысяч тенге
Водитель 13 раз нарушил правила дорожного движения.
Однушка за 2 млн или за 57: сравнили цены на квартиры в Уральске и Астане
Редакция изучила объявления о продаже жилья и сравнила цены на однокомнатные квартиры в Уральске и Астане. Рассказываем, сколько сегодня сто...
Какие районы в зоне паводка в ЗКО
Кроме районов в зоне риска Уральск.