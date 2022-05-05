На юго-востоке ЗКО ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, предупреждают в «Казгидромете». Усиление ветра ожидается в ЗКО С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди, на западе страны – сильные.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +12..+14, ночью похолодает до +2..+4. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +13..+15 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  