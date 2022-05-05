- Сообщение о загорании балконов девятиэтажного дома на проспекте Абулхаир хана, 67 на пульт пожарных поступило в 16:48. Загорелись обшивки балконов с 4 по 9 этажи. 60 человек эвакуировали по лестничному маршу, с помощью пожарной автолестницы спасли десять человек. Причину пожара устанавливают, - сообщили в ДЧС Актюбинской области.В тушении участвовали 52 огнеборца, 10 машин. Пожар потушили за 20 минут. Напомним, в 2018 году горела девятиэтажка расположенная напротив этой. Тогда причиной пожара послужил брошенный окурок.
JwvO-9yxBmI?feature=shareМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП Фото и видео предоставлено ДЧС Актюбинской области