Пламенем охватило балконы дома с 4 по 9 этажи, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В центре Актобе горела девятиэтажка Пожар в многоэтажке в центре Актобе произошел около 17 часов. Пламенем охватило балконы дома с 4 по 9 этажи, они буквально полыхали огнем.
- Сообщение о загорании балконов девятиэтажного дома на проспекте Абулхаир хана, 67 на пульт пожарных поступило в 16:48. Загорелись обшивки балконов с 4 по 9 этажи. 60 человек эвакуировали по лестничному маршу, с помощью пожарной автолестницы спасли десять человек. Причину пожара устанавливают, - сообщили в ДЧС Актюбинской области.
В тушении участвовали 52 огнеборца, 10 машин. Пожар потушили за 20 минут. Напомним, в 2018 году горела девятиэтажка расположенная напротив этой. Тогда причиной пожара послужил брошенный окурок.

JwvO-9yxBmI?feature=share

Фарида ЗАРИП Фото и видео предоставлено ДЧС Актюбинской области