Шестого мая все 75 ветеранов Алматы получили единовременные выплаты в сумме один млн тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». По миллиону тенге выплатят ветеранам ВОВ в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч тенге получили 1 592 жителя, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, и 2 870 ветеранов боевых действий на территории других государств.
- В список получателей выплат ко Дню Победы вошли 9 370 тружеников тыла, награждённых орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в период войны, а также 455 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Для них размер единовременной материальной помощи составил 50 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Всего выплаты получили 14 362 человека. Всего в стране проживает 387 участников и инвалидов ВОВ (на первое апреля 2022 года), год назад их числилось 665 человек.