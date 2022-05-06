Новая статья предусматривает более жесткое наказание, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Матерящему в кафе жителю Алматинской области сломали челюсть Изображение c сайта Pixabay 44-летний мужчина работал скотником на одном из фермерских хозяйств близ станции Матай. Когда на ферму из Талдыкоргана приехал глава крестьянского хозяйства, произошла ссора, переросшая в драку. Тогда работник решил покинуть ферму. 43-летний подозреваемый начал преследовать своего работника на Lexus-470 и, сбив его, начал добивать деревянной палкой. Врачи диагностировали у потерпевшего осложнённый гемопневмоторакс, переломы девяти ребёр и лопатки, а также другие повреждения. Подозреваемого взяли под стражу. Позже стало известно, полицейские переквалифицировали статью в отношении бизнесмена, сообщает Polisia.kz. Уголовное дело, ранее зарегистрированное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» переквалифицировано на статью «Покушение на убийство», которая предусматривает более жёсткое наказание. Подозреваемый содержится под стражей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.