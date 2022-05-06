Он нарушил Этический кодекс госслужащих, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО начался отбор в президентский кадровый резерв Иллюстративное фото из архива "МГ" Telegram-канал «Борт №1» сообщает, что Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу Казахстана в Египете Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу. В пункте №9 говорится, что государственным служащим не следует публично выражать своё мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям государственной политики, раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию и содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих.
- Публичные выступления по вопросам деятельности государственного органа осуществляются его руководителем или уполномоченными на это должностными лицами государственного органа. Государственные служащие должны вести дискуссии в корректной форме, не подрывая авторитета государственной службы, - говорится в Этическом кодексе госслужащего.
Накануне КазТаг сообщал, что посол Казахстана в Египте на своей странице в Facebook предложил избавиться от «спорных названий» городов и регионов.