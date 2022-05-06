- А вот северные области будут находиться под властью холодного антициклона. Обладая довольно большими скоростями, он вызовет пусть и краткосрочное, но ощутимое понижение температуры воздуха – в ночные часы столбики термометров вновь опустятся ниже нуля, - рассказали синоптику.

В РГП «Казгидромет» рассказали, что тёплый циклон из районов Ирана начнёт смещаться на южную половину страны, с каждым днём все больше повышая температуру воздуха.В Уральске в праздничные дни температура воздуха днём не поднимется выше 14 градусов тепла. Восьмого мая возможен дождь.