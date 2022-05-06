Его власти планируют организовать в Переволочной роще, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». О строительстве дороги и парка в Переволочной роще рассказал замакима Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" В августе 2020 года в Уральске строители начали расчищать территорию, на которой раньше находился кожевенный завод имени Землячки. Рядом расположена Переволочная роща. Местные жители надеялись, что в этом месте появится городской парк. В акимате Уральска тогда проинформировали, что территория предназначена для возведения жилого массива, и даже продемонстрировали эскизный проект. Была назначена экологическая экспертиза, а позже и вовсе строительство объекта приостановили. В феврале 2021 года руководитель департамента экологии по ЗКО заявил, что согласно генеральному плану города, на территории Переволочной рощи планируют построить парк. Пятого мая аким области Гали Искалиев, отвечая на вопрос журналиста о Переволочной роще, подчеркнул, что окончательное решение по этому поводу ещё не принято, но заверил, что в частные руки это место передаваться не будет.
– Роща останется у государства. Там можно построить только место отдыха, без ущерба для природы и экологии. На месте рощи не будут строиться частные дома и коттеджи, я лично против строительства жилого массива, - отметил Гали Искалиев.
Глава региона также добавил, что существующий городской парк культуры и отдыха является излюбленным местом жителей и гостей города, и считает правильным, чтобы во всех частях города появились подобные парки и скверы.