- В случае, если будет осложнение эпидситуации, то будут вводиться дополнительные карантинные меры, направленные на допуск членов территориальных комиссий референдума на избирательные участки при наличии документального подтверждения вакцинации или, если прошло время, ревакцинации, - сказала Есмагамбетова на заседании ЦИК.Также, при осложнении ситуации, в качестве дополнительных мер будут применяться приложение Ashyq, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Заместитель председателя центральной избирательной комиссии РК Константин Петров информировал, что региональные власти должны до 15 мая определить участки для голосования и составить список граждан, имеющих право участия. Не позднее 25 мая участковая комиссия референдума должна оповестить граждан о локации. Голосование на референдуме проводится с 7:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования. Референдум по изменению Конституции Казахстана состоится пятого июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
