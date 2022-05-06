В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в начале июня, на избирательных участках могут использовать приложение Ashyq, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». МЦРИАП прокомментировало информацию о передаче данных Ashyq в налоговую Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санитарный врач Казахстана и вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщила, что меры профилактики коронавируса в день проведения референдума будут отражены в дополнительном постановлении и будут зависеть от эпидемиологической ситуации.
- В случае, если будет осложнение эпидситуации, то будут вводиться дополнительные карантинные меры, направленные на допуск членов территориальных комиссий референдума на избирательные участки при наличии документального подтверждения вакцинации или, если прошло время, ревакцинации, - сказала Есмагамбетова на заседании ЦИК.
Также, при осложнении ситуации, в качестве дополнительных мер будут применяться приложение Ashyq, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Заместитель председателя центральной избирательной комиссии РК Константин Петров информировал, что региональные власти должны до 15 мая определить участки для голосования и составить список граждан, имеющих право участия. Не позднее 25 мая участковая комиссия референдума должна оповестить граждан о локации. Голосование на референдуме проводится с 7:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования. Референдум по изменению Конституции Казахстана состоится пятого июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.