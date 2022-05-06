- Некоторые старые автобусы сняли с маршрута №39 и поставили их на маршрут №33. В нашем обслуживании еще маршруты №1 и №49. Всего насчитывается 45 единиц техники, 35 автобусов и 10 «Газелей», - сказал Юркевич.

- Тариф не поднимали с 2017 года. С каждым годом всё дорожает. На последней сессии городского маслихата выделили 800 миллионов тенге субсидий городским перевозчикам. Для субсидирования пассажироперевозчики ежемесячно сдают акты выполненных работ и подают заявку, где указаны, сколько работает техники на линии и сколько перевезено пассажиров, - пояснил директор ТОО «Батыс Дилижанс». - Техника очень быстро изнашивается. В пандемию было тяжело, сейчас пассажиров стало больше. Нужно отметить, что очень сильно подорожали запчасти. Мы покупали 200 литров масла по 100 тысяч тенге, сейчас оно стоит 215 тысяч тенге. Резина на колёса автобусов поднялась в цене вдвое.

Вместимость новых автобусов до 70 человек, посадочных мест - 20. Они курсируют по маршруту №39. В них уже встроены валидаторы, планшеты и GPS. Директор ТОО «Батыс Дилижанс» Владимир Юркевич отметил, что они успели закупить автобусы по старой цене, стоимость каждого составила 27 миллионов тенге. Сейчас цена достигает 38 миллионов тенге. Кредит оформили через банк второго уровня на пять лет по программе «Даму».Он дополнил, что без субсидий и дифференцированного тарифа перевозчикам не выжить, так как они взяли обязательства по покупке и обновлению подвижного состава. В связи с вводом электронного билетирования, дополнительные затраты также легли на их плечи.Также директор автопарка отметил, что сейчас наблюдается дефицит водителей. Работа очень тяжёлая, нагрузка большая. Опытных водителей мало, сейчас их не хватает и такая ситуация наблюдается по всему Казахстану.Владимир Юркевич