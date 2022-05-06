– Если критика обоснованная, то я всегда реагирую на неё адекватно, ведь идеальных людей не бывает. За поднятие имиджа и пиар мы не платим ни копейки и платить не собираемся, не нанимаем блогеров. Я согласен с тем, что в социальных сетях мы должны быть активными, так как мы должны показывать работу, которую выполняем. Может быть иногда мы не совсем правильно преподносим информацию, но все руководители управлений и департаментов, и я в том числе, стараемся быть на связи, - сказал Гали Искалиев.Вместе с тем аким области подчеркнул, что последние два года были сложными, так как была пандемия и встретиться «в живую» с населением не всегда получалось. Однако Гали Искалиев заверил, что читает практически все сообщения в WhatsApp, почти всегда отвечает, а если не отвечает, то непременно адресует их в соответствующие службы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
