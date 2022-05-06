– По этой цене теплицы продают огурцы на сельскохозяйственных ярмарках. Но есть ещё перекупщики, которые покупают огурцы по 350 - 400 тенге, делают надбавку в 15% и перепродают. Тогда цена доходит до 650 - 700 тенге. Чем больше перекупщиков, тем выше цена, - объяснил Арман Утегулов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В городе функционируют два больших тепличных комплекса, однако на прилавках рынков и магазинов цена продукции не ниже привозных, а порой даже выше. К примеру, стоимость огурцов доходит до 900 - 1 000 тенге за килограмм. Заместитель акима ЗКО Арман Утегулов отметил, что отпускная цена огурцов составляет 350 - 400 тенге.Глава региона Гали Искалиев отметил, что для решения этой проблемы необходимо, чтобы каждая теплица по городу открыла свои фирменные киоски и павильоны, где будут продавать свою продукцию по отпускной цене. – Если проблема в перекупщиках, то пусть каждая теплица откроет по пять - шесть фирменных павильонов по городу, - сказала аким области. По его словам, власти оказывают им поддержку и помощь с инфраструктурой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.