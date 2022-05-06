По итогам дневных торгов, шестого мая курс доллара составил 434,47 тенге. Так как в праздники торги проводится не будут, курс будет действовать до 11 мая. В обменниках Уральска доллар продают по 444 - 446 тенге, покупают по 429 - 431 тенге. Интересная ситуация происходит с рублём. Cредневзвешенный курс российского рубля продолжает расти и достиг 6,62 тенге. Однако в обменниках он стоит дешевле, чем на бирже. В обменных пунктах Уральск купить российскую валюту можно за 6 - 6,3 тенге, продать за 5,85 - 5,9 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.