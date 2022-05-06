- Мне обещали, что я шесть месяцев буду вносить по 40 тысяч тенге, единожды оплачу первый взнос в 100 тысяч тенге и на седьмой месяц получу квартиру. Со своей стороны я всё выполнила. Общая вложенная сумма составила 340 тысяч тенге. Жильё должно стоить в пределах 9 миллионов. Три года назад за эту сумму можно было найти квартиру хорошую, а сейчас за эти деньги ничего не купишь. Тем более за эти годы мы могли накопить в другом месте. Оббиваем пороги кооператива, а нам твердят одно и то же: вкладывайте деньги и ждите! А сколько ещё нам ждать? - задала вопрос Майя Березина.

- Нам предлагают вернуть деньги, а зачем они нам нужны? Есть договор, пусть выдают обещанные квартиры. Сейчас взносы не делаем, а просто ждём. При этом единовременный паевой взнос не возвращают, - рассказала Оксана Погодаева.

- Все зависит не от руководства, а от самих вкладчиков. Кооперация основывается на участии пайщиков. Важно, чтобы не было кассового разрыва. Да, раньше квартиры получали быстро, но и вкладчики были гораздо активнее. А сейчас есть 10 человек которые злостно не платят, это те, кто уже получил свои квартиры, и мы готовим дела в суд на возврат имущества кооператива, - рассказал Арген Нуржанов.

Пятого мая в офис потребительского кооператива POI пришли около полусотни вкладчиков. Они требовали выдать им обещанные квартиры. Некоторые вкладчики вступили в кооператив три года назад, но по сей день жилья не получили. Так, Майя Березина говорит, что договорные условия, которые были прописаны, с её стороны все выполнены, однако кооператив свою часть не выполнил.Аналогичная ситуация сложилась у Оксаны Погодаевой. Она вложила в кооператив 560 тысяч тенге.На все вопросы пайщиков ответил руководитель потребительского кооператива ROI в Уральске Арген Нуржанов. Он объяснил, что несвоевременная выдача жилья связана с пандемией и ростом цен на жильё, а также понижением активности самих пайщиков. К тому же, летом 2021 года было проведено собрание, кворум, где условия были обоснованно изменены. И теперь, чтобы получить квартиру, нужно вложить 30% от её стоимости.Стоит отметить, что руководство кооператива по каждому пайщику предоставили договора и вновь разъяснили условия дальнейшего участия. На сегодняшний день через кооператив было реализовано более 1,5 тысячи квартир. В нем состоит более 17 тысяч человек по всему Казахстану. Гос. регистрация 10100586124698 от 6.12.2018г. выдано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.