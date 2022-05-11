Уроженка Казахстана триумфально вернулась на ринг после паузы длиной в год. Ей удалось одержать победу над сильной соперницей. Подробности кровавого избиения, которое продлилось восемь раундов, тут.Кристина Хаммер в «огне»: уроженка Казахстана победила соперницу на ринге
Вечер боксерских боёв в немецком городе Кельн завершился триумфальной победой уроженки Казахстана, несравненной Кристины Хаммер. Спортсменка в изнурительной борьбе не оставила шансов сопернице из России Давыдовой. Восемь раундов девушки, не жалея сил, сражались за победу. Сильнее оказалась Кристина. Её победу подтвердило решение судейского столика.
Схватка двух стремительных бойцов
Кристина с первого раунда предложила своей оппонентке высокий темп боя. Хаммер всегда предпочитает работать первым номером, не оставляя лазеек для ухода в клинчи. На этот раз уроженке Казахстана пришлось тяжело. Вынужденный простой длиною в год серьёзно подточил её главный скилл - тайминг.
Постоянный обмен ударами выводил девушек из равновесия, на ринге было много нервных решений. Кристина старалась не пускать соперницу из России на близкое расстояние. Размены были не выгодны Хаммер. Бывшая чемпионка старается ловить противниц на встречных движениях.
До поры до времени Давыдова уходила от сильных ударов соперницы. Но с каждым раундом силы её таяли и Хаммер стала пробивать через руки. Несколько раз была возможность отправить Луизу в нокаут, но гонг спасал спортсменку.
Счёт ударов стабильно рос в пользу Кристины. Понимая, что решение судейского «угла» будет за неё, с шестого раунда Хаммер снизила темп. Показалось, что ей не хватило сил.
Несмотря на некоторые шероховатости, победу стоит признать категоричной. Преимущество родившейся в Карагандинской области Хаммер оказалось серьёзным. Уровень подготовки у неё великолепный, ведь еще три года назад спортсменка держала в своих руках три чемпионских пояса. Пришло время возвращать свои титулы.
