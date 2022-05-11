– При употреблении инъекционных наркотиков заразились три человека, половым путем при гетеросексуальных контактах - 14 человек, при гомосексуальных контактах заразились пять человек, в двух случаях произошло заражение парентеральным способом (через кровь - прим. автора), в трёх случаях пути заражения установить не удалось, - сообщили в пресс-службе центра.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Каждое третье воскресенье мая во всём мире проводится День памяти умерших от синдрома приобретенного иммунодефицита или СПИДа. В 2022 году эта дата приходится на 15 мая. В пресс-службе центра по профилактике и борьбе со СПИДом Атырауской области сообщили, что на учёте состоят 299 ВИЧ-инфицированных людей, умерли 57 человек. Всего за четыре месяца этого года выявлены ещё 27 случаев. В 25 из них диагноз поставили гражданам Казахстана, в двух случаях - проживающим в регионе иностранцам. В 2021 году за аналогичный период выявили 12 случаев, что говорит о росте заболеваемости.В 18 случаях диагноз ВИЧ был выставлен мужчинам, в девяти случаях - женщинам. По возрастной категории: 15-19 лет - два случая, 20-29 лет - девять случаев, 30-39 лет - семь случаев, 40-49 лет - пять случаев, 50-59 лет - два случая и 60-69 лет - два случая.