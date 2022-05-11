В «Казгидромете» предупреждают, что 12 мая на севере ЗКО ожидается сильный дождь. Ночью на западе и северо-западе, днём в северной половине и центральной части области прогнозируют грозу, град, шквальный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Проливные дожди ожидаются вечером 2 октября в Уральске 12 мая на большей части страны ожидаются дожди. Местами по республике будут усиление ветра, шквал и град.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +11..+13, ночью похолодает до +5..+7. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +15..+17 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
