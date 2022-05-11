- Согласно статистике, от 30 до 80% тучных детей, вырастая, остаются полными. Опасность ожирения в том, что оно существенно повышает риск возникновения многих хронических неинфекционных заболеваний. Около 80% детей и подростков с избыточной массой тела имеют повышенное артериальное давление, 25% - предиабет, 35% - жировую болезнь печени, - рассказали эпидемиологи.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В комитете санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что в Актюбинской области по итогам прошлого года ожирение зарегистрировано у 75 детей в возрасте до 14 лет. Несмотря на значительное снижение показателей распространённости ожирения среди детей за год, отмечается рост в Мугалжарском и Темирском районах.Специалисты отмечают, что в 98% случаев причина полноты кроется в нездоровом образе жизни, низкой двигательной активности и переедании.