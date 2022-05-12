Правозащитница заявила об изнасиловании ученика другими детьми в частной школе Алматы
По её словам, ранее эта школа уже замяла скандал с буллингом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Правозащитница Дина Смаилова на своей странице в Facebook написала о насилии, которое происходило в стенах одной из частных школ Алматы.
- Три семиклассника несколько дней забирают мальчика первоклашку и насилуют в туалете, во время уроков. Учительница отпускала ребёнка и не видела в этом ничего ужасного. Об этом узнал папа две недели тому назад. Дело стоит на мёртвой точке. Ребёнок, переживший насилие, дома, его лечат врачи и психологи. Насильники на свободе, их родители тоже, учителя не несут ответственность, полиция бездействует, - написала Смаилова.
Информацию прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов. Он сообщил, что 21 апреля отец мальчика обратился в управление полиции Наурызбайского района. Заявление зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 121 части 4 УК РК - «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетнего».
- В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых по делу будет принято законное процессуальное решение. По уголовному делу назначен процессуальный прокурор, осуществляющий надзор за ходом следствия. Расследование будет проведено при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в департаменте полиции Алматы, - сообщил Абдрахманов.
По словам Смаиловой, год назад дети из этого же класса были уличены в буллинге, но тогда скандал удалось замять.
