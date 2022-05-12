Инцидент произошёл в международном аэропорту «Цзянбэй» на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа. Самолёт с пассажирами загорелся в аэропорту Китая Фото: @FATIIIAviation в Twitter Утром 12 мая пассажирский самолёт авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлёта за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Изначально сообщалось, что никто не пострадал. Позже появилась информация о 40 пострадавших. Возгорание потушили, взлётную полосу закрыли. Это уже второе авиационное происшествие в Китае с сначала года. Крушение пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines произошло 21 марта в уезде Тэн. Во время крушения, по данным местных СМИ, погода была хорошей. 23 марта был найден первый чёрный ящик. 27 марта все 123 пассажира и девять членов экипажа были признаны погибшими.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.