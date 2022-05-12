В Алматы во время шторма зафиксировано 19 случаев падения деревьев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Деревья ветром повалило в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Около 15 часов 12 мая на Алматы обрушился ливень. В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в службу спасения города поступило 19 сообщений о случаях падения стволов деревьев и больших веток, в результате чего пострадали один автомобиль и один дом.
- Из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, порывистого ветра и сильного дождя произошёл размыв грунта, который привёл к ослаблению корневой системы как аварийных, так и здоровых деревьев, - пояснили в ведомстве.
Последствия ликвидировали подрядчики совместно с сотрудниками службы спасения.