За год доля домохозяйств, имеющих туалет с центральной канализацией, выросла менее чем на один процент, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Выбросившая в уличный туалет младенца жительница Атырау воспитывает 10-летнего ребёнка Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным Energyprom.kz, туалетом с выгребной ямой пользуется почти треть домохозяйств, ещё 0,1% - используют биотуалеты. Аналитики отмечают, что ситуация с уборными сильно зависит от уровня доходов. Туалетами с центральной канализацией пользуются 54,6% домохозяйств с доходами выше величины прожиточного минимума (36 тысяч тенге) и лишь 30,6% тех, чьи доходы ниже ВПМ. Ситуация зависит и от местности: доля городских домохозяйств, имеющих туалет с центральной канализацией, составила в 2021 году 80,6%. Туалетами с выгребной ямой чаще всего пользуются домохозяйства Туркестанской (88,7%), Алматинской (67,3%) и Кызылординской (65,2%) областей. В ЗКО туалетом с выгребной ямой пользуются 41,7% домохозяйств.