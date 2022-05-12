Также в заявке можно выбрать свой счёт в Kaspi, на который вы будете получать выплаты. Раньше 20-значные номера счетов (IBAN) надо было набирать вручную. Теперь счета отображаются в заявке автоматически. Для пенсий – используется счёт Kaspi Gold. Для получения пособий - Социальный Счёт, который можно быстро и просто открыть онлайн в приложении Kaspi.kz в разделе Госуслуги. На Cоциальный Cчёт могут поступать только социальные выплаты от государства. Это неприкосновенный счёт, который никто не может заблокировать. Со своего Cоциального Cчёта в Kaspi.kz вы можете перевести деньги на Kaspi Gold без комиссий в любое время. Выбрать счёт в Kaspi можно в следующих социальных госуслугах на портале eGov.kz: 1. Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком; 2. Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка- инвалида; 3. Назначение государственного социального пособия по инвалидности; 4. Назначение государственного социального пособия по случаю потери кормильца; 5. Назначение единовременной выплаты на погребение; 6. Назначение пособия многодетной семье; 7. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты. Над этим сервисом команда Kaspi.kz работала совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Национальные информационные технологии» и министерством труда и социальной защиты населения РК. В сотрудничестве с государственными органами команда Kaspi.kz уже интегрировала в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцам. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы получают доступ к своим цифровым документам, могут переоформить автомобиль, открыть социальный счёт, получать пособия и многое другое. Почти 12 миллионов казахстанцев ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.