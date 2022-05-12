- В условиях нарастающего инфляционного давления на фоне продолжаемого фискального стимулирования при положительной динамике экономики, внутреннего и внешнего спроса, повышения инфляционных ожиданий, цен в мире, в том числе в торговых партнёрах Казахстана и их переноса на внутренние цены, 25 апреля Национальный Банк повысил базовую ставку до 14% для предупреждения существенного роста инфляции, - пояснил Пирматов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава Национального банка Галымжан Пирматов на заседании правительства сообщил, что годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%, на непродовольственные - с 10,9% до 11,1%. Цены на платные услуги ускорились с 8,3% до 8,9%.По его словам, до конца года инфляция сохранится на повышенном уровне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.