Срок досудебного расследования продлён, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Задержанного с поличным за взятку замначальника управления полиции Уральска поместили в ИВС Четвёртого февраля задержан заместитель начальника управления полиции Уральска Эдик Булатов. Спустя сутки в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что полицейский обвиняется в получении взятки. За время следствия задержанный четыре дня провёл в больнице. В ответе на запрос от редакции «МГ» в МВД Казахстана пояснили, что следствие ведет департамент собственной безопасности министерства.
- В данный момент прокуратурой Западно-Казахстанской области срок досудебного расследования продлён в связи с проведением следственных действий, - говорится в ответе на запрос.
В ведомстве подтвердили, что Эдик Булатов обвиняется по части 3 пункту 1 статьи 366 УК РК «Получение взятки». Согласно Кодексу, экс-полицейскому грозит наказание в виде штрафа в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определённые должности. Между тем на вопрос, будет ли наказан начальник управления полиции Уральска, если вина Эдика Булатова будет доказана, в МВД ответили, что решение примут по результатам досудебного расследования.