Спасение девочки в Нур-Султане: мужчине и его помощнику подарят по квартире
Две строительные компании решили вознаградить героев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Инцидент произошёл утром 11 мая в столичном ЖК. Девочка 2019 года рождения находилась дома с родителями, но в тот самый момент взрослых рядом с ней не оказалось. Она повисла на карнизе восьмого этажа. Очевидцы вызвали сотрудников ДЧС, но к моменту их приезда девочку спас сосед, живущий этажом ниже. Его поступок, попавший на видео, восхитил казахстанцев.
11 мая первый вице-министр по ЧС генерал-майор наградил Сабита Шонтакбаева нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін».
Фото: МЧС РК
В разговоре с журналистами Сабит отметил, что служил на границе. Информацию подтвердили в погранслужбе КНБ.
- Шонтакбаев активно увлекался спортом, как и его сослуживцы. Каждодневные физические упражнения и закалка воспитали в нем волю и чувство ответственности. Его готовили защищать рубежи страны, беречь покой мирных жителей. Уволившись в запас, он не перестал быть пограничником. Вот и в этот день Сабит не смог остаться сторонним наблюдателем. Пограничник, вне службы в повседневной жизни, в быту, также остаётся пограничником и всегда готов протянуть руку помощи, - рассказали в ведомстве.
Узнав о случившемся, коллеги навестили семью Сабита, которая проживает в Кызылорде.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С самим героем накануне встретился аким столицы Алтай Кульгинов. Градоначальник сообщил, что договорился с директором локомотивного завода о трудоустройстве мужчины.
- Предложил перевезти всю семью в столицу. Сабит с супругой воспитывают четырёх детей. Супруге также поможем с трудоустройством, со школой и детским садом... За счёт спонсоров семье также поможем погасить кредиты, а в летнее время предоставим детям путёвки в Боровое, - написал Кульгинов в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Позже стало известно, что строительная компания G-Park и частный благотворительный фонд Габита Сатмагамбетова Сабиту Шонтакбаеву трёхкомнатную квартиру в ЖК «Рио-Де-Жанейро».
Сегодня, 12 мая, строительная компания GBG сообщила, что решила отметить поступок друга Сабита - Саги Ганиулы, который поддерживал его за ноги во время спасения ребёнка. Ему подарят двухкомнатную квартиру в ЖК View Park Family.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!