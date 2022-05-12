Всего в области обследовали 243 тысячи голов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Более 7 миллиардов тенге выделили на субсидирование сельского хозяйства в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководителя управления ветеринарии ЗКО Серик Нурмаганбетов сообщил, что с начала года специалисты обследовали 243 тысячи голов крупного скота. Положительные результаты выявлены в 2 085 случаях. Среди проверенных 76 тысяч голов мелкого рогатого скота, положительные результаты показали 109 проб.
– Все санитарные животные сдаются на убой своевременно. На 2022 год для организации санитарного убоя больных животных по области выделили 32,9 миллионов тенге. В феврале между управлением и районными ветеринарными станциями оформлены договоры госзакупок по сдаче санитарного скота, - рассказал Серик Нурмаганбетов.
Вместе с тем, в регионе проводят профилактику таких особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных как сибирская язва, бешенство, эмкар, оспа овец, пастереллёз, туберкулёз, сап лошадей, эхинококкоз, чума верблюдов, нодулярный дерматит, птичий грипп. Так же домашний скот получит вакцину от ящура. Стоит отметить, что с начала года зарегистрировано восемь очагов особо опасных инфекционных болезней животных - это один очаг эмфизематозного карбункула и семь очагов инфекционного ринотрахеита. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.