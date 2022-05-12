– Причинён материальный ущерб. На месте работают сотрудники полиции. Виновник аварии и размер ущерба будут определены после экспертиз, - сообщили в полиции.

Авария произошла утром 12 мая на пересечении улиц Аманжолова и Даулеткерея. На перекрёстке столкнулись медицинский санитарный транспорт и Lada Granta. После удара легковушка съехала в кювет. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в обеих машинах были только водители, жертв и пострадавших нет.В пресс-службе управления здравоохранения отметили, что 52-летний водитель отказался от медицинской помощи. Машина, к слову, принадлежит одной из поликлиник города.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.