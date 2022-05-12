Вопрос о пенсионном возрасте будет обсуждаться в рамках Социального кодекса в конце года, передаёт Tengrinews.kz. В ЗКО цыганка подменила 1,9 млн тенге на фальшивки в доме пенсионерки Иллюстративное фото из архива "МГ" Вице-премьер Ералы Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане.
- Вопрос будет обсуждаться. Вопрос непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении. Эту тему поднимают не только шахтеры. Поднимают этот вопрос и матери, имеющие детей-инвалидов, - сказал Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.