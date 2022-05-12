Председатель комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев и внештатный советник по правам детей Раиса Шер вылетели в Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ученика избили в школьном туалете в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" 11 мая правозащитница Дина Смаилова заявила, что в одной из частных школ Алматы три семиклассника несколько дней насиловали первоклассника в туалете. В полиции сообщили, что 21 апреля отец мальчика обратился в управление Наурызбайского района. Заявление зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 121 части 4 УК РК - «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетнего». Председатель комитета по охране прав детей и внештатный советник по правам детей вылетели в Алматы, чтобы изучить обстоятельства дела. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
- Мы держим на особом контроле эту ситуацию. Сегодня для принятия профилактических мер зарегистрируем проверку в частной организации. Также навестим семью школьника и окажем необходимую помощь. Ребёнку будет оказана и психологическая помощь. Дальнейшие меры будут приниматься в зависимости от итогов следственных мероприятий. Необходимо дождаться результатов экспертизы, – сказал председатель комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев.
Он добавил, комитет держит связь с правоохранительными органами, которые проводят следственные мероприятия. По словам Смаиловой, год назад дети из этого же класса были уличены в буллинге, но тогда скандал удалось замять.