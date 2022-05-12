В единой базе данных зарегистрировано более 12 тысяч собак и кошек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Более тысячи бродячих собак уничтожили в Уральске Фото из архива "МГ" В 2019 году область перешла на гуманный метод контроля численности бродячих животных. Отловленных собак и кошек доставляют в ветеринарную клинику, где они находятся под наблюдением 3-7 дней. Их избавляют от глистов, вакцинируют против бешенства, чипируют, стерилизуют, после чего выпускают на волю. По словам руководителя управления ветеринарии по ЗКО Серика Нурмаганбетова, в регионе сформирована единая база данных всех собак и кошек, с помощью которой ведётся учет численности. Она содержит сведения о всех животных: возраст, пол, ФИО владельца и его адрес проживания.
– В будущем такой метод позволит уменьшить потребность в выделяемых финансовых средствах за счёт увеличения количества собак и кошек, прошедших биостерилизацию. Это поможет сохранить здоровье граждан от болезней общих для животных и человека, улучшит эпизоотическую ситуацию по особо опасным заболеванием (бешенство, лептоспироз, стригущий лишай, эхинококкоз - прим. автора), - говорит Серик Нурмаганбетов.
По его словам, в этом году в области планируют провести биостерилизацию свыше пяти тысяч бродячих собак и кошек. Для этого предусмотрено более 65 миллионов тенге. С начала года биостерилизацию прошли 1 155 бродячих животных, всех их отпустили в среду обитания. В единой базе данных сейчас зарегистрировано более 12 тысяч собак и кошек. Из них четыре тысячи - домашние питомцы. К слову, за четыре месяца этого года за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек оштрафованы 46 человек, сумма штрафа составила более 735 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.